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Общество

Сергей Пайст: 5,5 тысяч юридических лиц не заключили договоры на вывоз мусора

22 октября 2019 года, 14:20

Пять с половиной тысяч юридических лиц Псковской области не заключили договоры на вывоз мусора. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов.

«Работа с юридическими лицами ведётся, договоры заключаются», - заявил он и добавил, что есть отдельные муниципалитеты, где по разным причинам не получилось заключить договор.

«На сегодняшний день с частными домовладениями мы заключили две тысячи договоров, часть из них ещё обрабатывается», - добавил Сергей Пайст.

Гость эфира также напомнил, что государство предусмотрело на возможность договоров публичной оферты.

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