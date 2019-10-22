Часть дачников в Псковской области отказывается идти на контакт с «Экопромом»

Не все дачники идут на контакт с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

«Проблема с вывозом мусора с дач существует. Некоторые дачники заключают временный договор на оказание услуг по вывозу отходов, но есть и те, кто категорически не идут на контакт», - заявил он.

В студии прозвучал вопрос от жительницы Гдовского района, которая не согласна платить за вывоз мусора в том числе и за дачников, которые в основном приезжают на лето. Женщина сообщила, что нынешний тариф сильно завышен и мусор большинство жителей просто напросто сжигает. На что Сергей Пайст ответил, что по закону сжигание мусора запрещено и его нужно передавать специализированным организациям.