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Общество

Часть дачников в Псковской области отказывается идти на контакт с «Экопромом»

22 октября 2019 года, 14:14

Не все дачники идут на контакт с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

«Проблема с вывозом мусора с дач существует. Некоторые дачники заключают временный договор на оказание услуг по вывозу отходов, но есть и те, кто категорически не идут на контакт», - заявил он.

В студии прозвучал вопрос от жительницы Гдовского района, которая не согласна платить за вывоз мусора в том числе и за дачников, которые в основном приезжают на лето. Женщина сообщила, что нынешний тариф сильно завышен и мусор большинство жителей просто напросто сжигает. На что Сергей Пайст ответил, что по закону сжигание мусора запрещено и его нужно передавать специализированным организациям.

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