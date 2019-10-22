До конца года должны доехать до всех – Директор компании «Экопром» Сергей Пайст

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обслуживает более полумиллиона жителей Псковской области. Об этом в эфире ПАИ-live заявил директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

По его словам, в момента старта реформы услугой по вывозу мусора были охвачены около 300 населённых пунктов, сейчас эта цифра выросла до 2,5 тысяч. На сегодняшний услугу получают 515 тысяч человек.

«За девять месяцев работы мы постарались максимально расширить зону обслуживания и охват населения», - сказал Сергей Пайст и отметил, что «ещё есть куда стремиться».

Гость эфира добавил, что в настоящее время воспользоваться услугой «Экопрома» не могут около 100 тысяч жителей Псковской области.

«До конца года должны доехать до всех», - пообещал директор компании.