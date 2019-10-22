Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До конца года должны доехать до всех – Директор компании «Экопром» Сергей Пайст

22 октября 2019 года, 14:05

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обслуживает более полумиллиона жителей Псковской области. Об этом в эфире ПАИ-live заявил директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

По его словам, в момента старта реформы услугой по вывозу мусора были охвачены около 300 населённых пунктов, сейчас эта цифра выросла до 2,5 тысяч. На сегодняшний услугу получают 515 тысяч человек.

«За девять месяцев работы мы постарались максимально расширить зону обслуживания и охват населения», - сказал Сергей Пайст и отметил, что «ещё есть куда стремиться».

Гость эфира добавил, что в настоящее время воспользоваться услугой «Экопрома» не могут около 100 тысяч жителей Псковской области.

«До конца года должны доехать до всех», - пообещал директор компании.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О незаконных рубках леса жители Псковской области могут сообщить по телефону
Первенство Псковской области по кудо пройдет в Пскове в ближайшую субботу
Сбербанк провёл 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Собираемость платы за вывоз отходов в Псковской области заметно выросла
Псковские бизнес-клиенты Tele2 чаще путешествуют в Петербург
Псковичам сообщили о временном прекращении выездной вакцинации против гриппа
Сергей Пайст: 5,5 тысяч юридических лиц не заключили договоры на вывоз мусора
Часть дачников в Псковской области отказывается идти на контакт с «Экопромом»
В финал Russian Event Awards прошли три событийных проекта Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети
Волонтёры сбились с ног

Общество
22 октября 11:58

Волонтёры сбились с ног

За день в кол-центре принимают около ста заявок на подключение оборудования для приема цифрового телесигнала
Трусцой за мусором

Общество
21 октября 11:32

Трусцой за мусором

Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи