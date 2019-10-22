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Культура

В финал Russian Event Awards прошли три событийных проекта Псковской области

22 октября 2019 года, 11:55

Три событийных проекта Псковской области стали призерами регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в общенациональный финал национальной премий, который состоится с 15 по 17 ноября в Самаре, прошли «Дни Пушкинской культуры и поэзии», 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове и 24-я Международная встреча воздухоплавателей в городе Великие Луки.

Отметим, что в 2019 году для участия в региональном конкурсе было заявлено 260 проектов из 33 регионов России.

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