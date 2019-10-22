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Политика

Одаренные дети Псковской области побывали в Петербурге в рамках акции «Град Петров»

22 октября 2019 года, 11:50

Юные жители Псковской области приняли стали участниками культурно-просветительской акции «Град Петров». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав делегации вошли три десятка учащихся детской музыкальной школы, детской школы искусств и художественных школ области из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Острова, Плюссы, Бежаниц.

Все участники программы являются победителями международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов, фестивалей и олимпиад, лауреатами премии «Юные дарования Псковщины» и учащимися старших классов школы для одаренных детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Программа пребывания одаренных детей в Петербурге включала обзорную экскурсию, посещение Государственного Эрмитажа, новой сцены Мариинского театра, Государственного музея-заповедника «Павловск», интерактивного музея «Петровская акватория», Монумента героическим защитникам Ленинграда, Государственного музея истории религии.

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