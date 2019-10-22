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Культура

Новые главы из будущей книги воспоминаний детей войны презентуют сегодня в Пскове

22 октября 2019 года, 10:10

Псковский проект «Седые дети» 22 октября презентует новые главы из будущей книги воспоминаний детей войны. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы международного конкурса чтецов «Живая классика».

Презентация начнётся в 14.00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19) состоится.

«Книга написана, но не закончена. Мы надеемся, что она будет пополняться новыми историями, и наш проект получит свое развитие в других регионах нашей страны», рассказала Даша Библева, участница проекта «Седые дети».

Итогом работы над проектом в декабре текущего года станет выпуск книги «Седые дети» издательством Фонда «Живая классика». Подробно о ней «Псковская правда» рассказывала в статье «Украденное детство». Следующем этапом станет запись аудиокниги, скачать которую сможет любой желающий. 

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