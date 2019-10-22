Выставка иллюстраций к книге Андрея Платонова откроется в Пскове 24 октября

В четверг, 24 октября, в 17.00 в музыкально-художественном салоне Детской школы искусств (Псков, улица Олега Кошевого, дом 8) откроется выставка иллюстраций, созданных по роману Андрея Платонова «Чевенгур», «Самовольное происхождение». Автором работ стала, выпускница кафедры ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гости выставки увидят эстампы и работы в смешанной технике, а также не вошедшие в книгу иллюстрации.

Кроме того, вниманию присутствующих предложат макет книжки.

Выставка будет работать до 15 декабря. Вход бесплатный.