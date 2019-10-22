На турнире по боксу памяти Евгения Клевцова трое псковичей взяли первые места

Двадцать третий региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры Евгения Клевцова состоялся в Великих Луках на минувшей неделе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками соревнований стали около 150 спортсменов из 19 городов Псковской, Тверской, Московской областей, а также из Белоруссии и Эстонии.

Псков на турнире представляли четыре боксера из детско-юношеской спортивной школы «Лидер». Спортсмены показали хорошую подготовку и вернулись с наградами.

В весовой категории до 33 килограмм (юноши 2007 и 2008 года рождения) первое место занял Алексей Елисеев, в весовой категории до 48 килограмм (юноши 2005 и 2006 года рождения) - Антон Коношенко, в весовой категории до 60 килограмм (юноши 2003 и 2004 года рождения) - Григорий Зубков. Третье место в весовой категории до 57 килограмм (юноши 2003 и 2004 года рождения) досталось псковичу Сергею Клешкову.

Добавим, тренируют спортсменов Вячеслав и Александр Ярулины, Вадим Голик и Алексей Кругликов.