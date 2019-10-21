В Моглино собираются производить высокотехнологичную основу для асфальта нового поколения

Наблюдательный совет «Моглино» одобрил к реализации проект по производству модифицированного битума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно проекту ООО «Евробит» планирует производить высокотехнологичную основу для асфальта нового поколения с улучшенными эксплуатационными свойствами –полимерно-битумный вяжущий. Покрытия на основе этого композиционного материала эффективнее противостоят появлению низкотемпературных трещин, колейности и деформации асфальтобетонного полотна.

Основными потребителями станут дорожные и строительные компании, сосредоточенные как в странах Европы, так и территории Российской Федерации. Планируется, что общий объем инвестиций составит около 230 миллионов рублей.

По итогам рассмотрения инвестиционного проекта было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документом поставили руководители особой экономической зоны и компании «Евробит».