Почти пятьсот литров алкогольных напитков изъяли в псковском магазине

Псковские полицейские изъяли из незаконного оборота около пятисот литров спиртных напитков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Нарушение правил торговли алкоголем было зафиксировано в областном центре в магазине на улице Яна Фабрициуса. В пятницу, 18 октября, стражи порядка вместе с прокурорскими работниками установили нарушение закона. Спиртное в это магазине продавали без лицензии.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 145 литров водки, 251 литр вина, 63 литра коньяка и 24 литра шампанского. Проводится проверка.