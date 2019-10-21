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Общество

Почти пятьсот литров алкогольных напитков изъяли в псковском магазине

21 октября 2019 года, 17:55

Псковские полицейские изъяли из незаконного оборота около пятисот литров спиртных напитков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Нарушение правил торговли алкоголем было зафиксировано в областном центре в магазине на улице Яна Фабрициуса. В пятницу, 18 октября, стражи порядка вместе с прокурорскими работниками установили нарушение закона. Спиртное в это магазине продавали без лицензии.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 145 литров водки, 251 литр вина, 63 литра коньяка и 24 литра шампанского. Проводится проверка.

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