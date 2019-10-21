В Псковской области названы четыре проекта, которым присвоили статус стратегических

Областная инвестиционная комиссия присвоила статус стратегических четырём проектам, предлагаемым для реализации в регионе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инвестором одного из них выступает ООО «ПсковАгроИнвест». В течение трёх лет компания планирует возвести молочную ферму роботизированного доения на 1800 фуражных голов. Предположительный объем инвестиций – 1,2 миллиарда рублей.

Второй проект – о создании нового складского комплекса «Бурачки логистик». На открытой площадке смогут размещаться четыре десятка автомобилей. Склад сможет одновременно принимать пять грузовых машин, а также будет оборудован зоной с морозильными камерами. Общий объем инвестиций в проект – 240 миллионов рублей.

Третий проект – создание в областном центре ярмарочного комплекса в формате «Малая ярмарка». Комплекс будет рассчитан на 320 торговых площадей и будет включен во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок. Возведение планируется на улице Юности. Объем инвестиций – 275 миллионов рублей.

Четвертый, самый масштабный проект – «Создание в Великолукском районе агропромышленного холдинга с полным замкнутым циклом производства». Планируемый объем инвестиций – 22 миллиарда рублей.