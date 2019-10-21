Кашу из топора и необычные блины можно будет попробовать в Печорах 26 октября

Ярмарочная площадь в центре Печор откроется 26 октября по программе «Россия — Эстония». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На ярмарке будет представлена продукция более 40 фермеров, мастеров и предпринимателей Печорского района. Здесь можно будет приобрести свежие овощи, фрукты, ягоды, мед, молочную и мясную продукцию, рыбу и другие гастрономические сувениры. На ярмарке будут работать дегустации и кулинарные станции, можно будет выпить иван-чая, отведать необычных блинов и каши из топора.

Напомним, ярмарочная площадь находится на пересечении улицы Свободы и улицы Мира. При реконструкции было заменено дорожное полотно, уложена брусчатка и смонтирована ливневая канализация.