Останки 45 красноармейцев перезахоронили в усвятской деревне Чурилово

В Усвятском районе в деревне Чурилово перезахоронили останки 45 красноармейцев. Они были обнаружены участниками местного отряда «Гвоздика» во время поисковой экспедиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

О судьбе красноармейцев удалось узнать благодаря медному медальону, который был поднят вместе с останками воинов. Его владельцем был 19-летний боец 158-ого отдельного лыжного батальона Борис Григорьевич Карцев, уроженец Новосибирской области.

В 1942 году в деревне Чурилово было расположено крупное немецкое подразделение: автомобильные мастерские, склад боеприпасов и около двухсот солдат. Командование разработало план взятия этих деревень силами партизанских отрядов и 21-й бригады 4-й ударной армии. Согласно архивным документам, бойцы лыжного батальона погибли 10 апреля 1942 года во время разведки, попав под обстрел.

Добавим, что благодаря работе с архивными документами стали известны имена еще 25 погибших бойцов.