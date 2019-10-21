Ещё одна пожарная автоцистерна поступит на вооружение в Псковскую область

Комплекс лесопожарной техники Псковской области дополнится ещё одной автоцистерной. На её приобретение выделено около 6 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предположительно, автомобиль поступит в противопожарный лесной центр региона в конце октября. Автоцистерна на базе автомобиль «Урал» рассчитана на 6 тысяч литров воды. На технике к месту тушения пожара могут добраться 6 человек личного состава.

Добавим, автоцистерны предназначены для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, доставки к месту вызова боевых расчетов, огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения.

Напомним, в текущем году в Псковскую область в рамках национального проекта «Экология» уже поступили 11 лесопатрульных комплексов.