За сентябрь каждый сотрудник Великолукского агрохолдинга получил около 50 тысяч рублей

Средняя заработная плата за сентябрь всех сотрудников ООО «ВСГЦ» составила 47 839 рублей, а свиноводов всего Великолукского агропромышленного холдинга – 43 554 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.

Отметим, в основном, рабочие места расположены в сельской местности, поэтому жители получают возможность трудиться на родной земле на высокотехнологичных производствах со всеми социальными гарантиями.

«Размер оплаты труда всех сотрудников агрохолдинга постоянно индексируется», - подчеркнули в компании.

Напомним, общее число сотрудников холдинга – 15 тысяч человек.