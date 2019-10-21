Валерий Тюменцев пожелал латышскому обществу «Сакта» в Пскове неутомимой жизненной энергии

Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта» отметила 15-летие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени депутатов городской Думы псковских латышей поздравил с памятной датой депутат Валерий Тюменцев.

«Ваша общественная организация объединяет в своих рядах не только этнических латышей, но и псковичей других национальностей, которые считают себя друзьями Латвии. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество и общественную деятельность. Примите в этот день самые теплые и искренние пожелания благополучия, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа и дальнейших успехов!» - сказал депутат.

Отметим, в честь 15-летия латышкого общества «Сакта» экскурсовод Марина Иванова рассказала читателям «Псковской правды» об истории латышской общины города и ее истоках, о том, как и когда на Псковщину стали переселяться с Балтики.