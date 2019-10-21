Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из-за мошенничества с маткапиталом в Псковской области возбудили 150 уголовных дел

21 октября 2019 года, 10:09

В Псковской области возбуждено более 150 уголовных дел по фактам незаконного расходования средств материнского капитала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Специалисты органов ПФР ежедневно проверяют законность использования средств маткапитала. По результатам таких проверок с 2011 года было возбуждено 158 уголовных дел.

В связи с этим жителям Псковской области напоминают, что любой вариант «обналичивания» материнского (семейного) капитала является грубым нарушением закона.

Предлагаемые схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, человек может не просто лишиться денег, но и стать соучастником мошенничества.

Законным является только использование средств маткапитала на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, накопления в виде пенсионного капитала матери и получение ежемесячной выплаты.

Все имеющиеся вопросы можно задать по телефону: 8(800)775-7950.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Останки 45 красноармейцев перезахоронили в усвятской деревне Чурилово
Ещё одна пожарная автоцистерна поступит на вооружение в Псковскую область
За сентябрь каждый сотрудник Великолукского агрохолдинга получил около 50 тысяч рублей
Валерий Тюменцев пожелал латышскому обществу «Сакта» в Пскове неутомимой жизненной энергии
В последний день октября зампрокурора области приедет в Пушкинские Горы
В Пскове пройдёт вечер, посвященный 100-летию со дня рождения археолога Василия Белецкого
Двое мужчин получили условные сроки за рыбалку с сетями в Печорском районе
В новом воркаут-центре смогут заниматься псковичи старше семи лет
Молодые псковичи могут выиграть 200 тысяч рублей на свой проект

Комментарии

Авторизация
No comments
Трусцой за мусором

Общество
21 октября 11:32

Трусцой за мусором

Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи
В перинатальном центре Пскова после жалоб отменят экскурсии для будущих мам

Общество / Здоровье
18 октября 11:08

В перинатальном центре Пскова после жалоб отменят экскурсии для будущих мам

Беременные недовольны организацией экскурсий, а врачи ссылаются на большую занятость
Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Общество / Здоровье
18 октября 10:53

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Они вместе отмечают праздники и ездят в путешествия, проводят фотосессии и знают, как не впасть в депрессию, продолжать жить, помочь себе и другим, если в медкарте появилась запись «онкология»