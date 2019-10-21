Из-за мошенничества с маткапиталом в Псковской области возбудили 150 уголовных дел

В Псковской области возбуждено более 150 уголовных дел по фактам незаконного расходования средств материнского капитала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Специалисты органов ПФР ежедневно проверяют законность использования средств маткапитала. По результатам таких проверок с 2011 года было возбуждено 158 уголовных дел.

В связи с этим жителям Псковской области напоминают, что любой вариант «обналичивания» материнского (семейного) капитала является грубым нарушением закона.

Предлагаемые схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, человек может не просто лишиться денег, но и стать соучастником мошенничества.

Законным является только использование средств маткапитала на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, накопления в виде пенсионного капитала матери и получение ежемесячной выплаты.

Все имеющиеся вопросы можно задать по телефону: 8(800)775-7950.