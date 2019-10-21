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Культура

В Пскове пройдёт вечер, посвященный 100-летию со дня рождения археолога Василия Белецкого

21 октября 2019 года, 09:48

В понедельник, 21 октября, историко-краеведческая библиотека имени Ивана Ивановича Василёва и военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на заседание, посвященное памяти археолога, почётного гражданина Пскова Василия Белецкого (19.10.1919 - 08.01.1997). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

В Пскове пройдёт вечер, посвященный 100-летию со дня рождения археолога Василия Белецкого
Василия Дмитриевича не стало в январе 1997 года.
Фото пресс-службы библиотеки имени И.И. Василёва.
Участниками заседания в честь 100-летия со дня рождения Василия Дмитриевича станут археологи, краеведы, члены клуба и читатели библиотеки.

Встреча пройдёт по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а (читальный зал).

Справки по телефону: (8112) 66-43-24.

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