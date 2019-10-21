В Пскове пройдёт вечер, посвященный 100-летию со дня рождения археолога Василия Белецкого

В понедельник, 21 октября, историко-краеведческая библиотека имени Ивана Ивановича Василёва и военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на заседание, посвященное памяти археолога, почётного гражданина Пскова Василия Белецкого (19.10.1919 - 08.01.1997). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.
Участниками заседания в честь 100-летия со дня рождения Василия Дмитриевича станут археологи, краеведы, члены клуба и читатели библиотеки.
Василия Дмитриевича не стало в январе 1997 года.
Фото пресс-службы библиотеки имени И.И. Василёва.
Встреча пройдёт по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а (читальный зал).
Справки по телефону: (8112) 66-43-24.