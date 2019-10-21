В последний день октября зампрокурора области приедет в Пушкинские Горы

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 31 октября организует личный прием граждан в прокуратуре Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области, необходимо накануне приёма обратиться к прокурору Пушкиногорского района Павлу Михайлову. При себе нужно иметь заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом 40а. Начало с 17.00.