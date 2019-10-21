Двое мужчин получили условные сроки за рыбалку с сетями в Печорском районе

Два жителя Печорского района получили условные сроки за незаконную ловлю рыбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле текущего года мужчины вышли на ложке в акваторию Псковской озера в районе печорской деревни Печки. С помощью лесковой сети они незаконно выловили более 164 плотвы, восемь окуней, два густеры и две щуки. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам Псковско-Чудского водоёма, составил почти 48 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из рыбаков условное наказание сроком в два года.