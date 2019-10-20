Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

В новом воркаут-центре смогут заниматься псковичи старше семи лет

20 октября 2019 года, 12:57

В Пскове открылся новый воркаут-центр. Зал расположен на четвертом этаже здания на Рижском проспекте, 16 в клубе «Супер-Фитнес».

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» лидер движения Street Workout Виталий Дидыч, во вторник, 22 октября, в центре пройдет День открытых дверей.

В новом воркаут-центре смогут заниматься псковичи старше семи лет
На пробную тренировку зовут всех желающих.
Фото Дарьи Хватковой.

«Все желающие смогут попробовать свои силы в этом спортивном направлении, узнать о тренировках и программе занятий», - написал Виталий Дидыч.

Заниматься смогут мужчины и женщины разных возрастов, а также дети старше семи лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодые псковичи могут выиграть 200 тысяч рублей на свой проект
Годы кропотливого и непростого труда пообещал псковским дорожникам Михаил Ведерников
Вклад в экономику работников пищевой промышленности отметили власти Пскова
Больше двух лет полиция ищет псковского пенсионера
В Пскове отремонтируют проезд к ППК, где учатся полторы тысячи детей
Для привлечения финансирования жителями Неелово-2 предложили создать ТОС
Губернатор проследил за реконструкцией улицы Яна Фабрициуса и ремонтом дороги в «Орлецах»
«Сотрудник банка» обманул пожилую псковичку и украл у неё 15 тысяч рублей
Команда из восьми школьников представляет Псковскую область на фестивале ГТО в Артеке

Комментарии

Авторизация
No comments
Приставку подарю дедушке

Спорт / Соревнования
24 сентября 10:23

Приставку подарю дедушке

Победители «Кросса нации» получили в качестве призов телевизионные приставки для перехода на «цифру» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Испытание высотой

Спорт
10 сентября 10:19

Испытание высотой

«Псков-747» впервые с сезона 2012/13 годов борется за победу во втором дивизионе, но ничья от Великих Лук на днях заставила псковичей опуститься строчкой ниже
А судьи кто

Спорт
5 сентября 11:53

А судьи кто

Топ-5 псковских арбитров из элитных дивизионов России в командных видах спорта