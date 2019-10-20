В новом воркаут-центре смогут заниматься псковичи старше семи лет

В Пскове открылся новый воркаут-центр. Зал расположен на четвертом этаже здания на Рижском проспекте, 16 в клубе «Супер-Фитнес».

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» лидер движения Street Workout Виталий Дидыч, во вторник, 22 октября, в центре пройдет День открытых дверей.