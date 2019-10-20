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Общество

Молодые псковичи могут выиграть 200 тысяч рублей на свой проект

20 октября 2019 года, 11:05

Жителей Псковской области с российским гражданством в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие к грантовом конкурсе. Из областного бюджета выделен 1 млн рублей на поддержку молодежных инициатив по шести направлениям: патриотическому, добровольческому, политическому, международному, направлению молодежных медиа и на лигу студенческих клубов.

Прием заявок в системе «Молодежь России» открыт до 15 ноября. Авторы проектов могут претендовать максимально на 200 тысяч рублей.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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