Годы кропотливого и непростого труда пообещал псковским дорожникам Михаил Ведерников

В своем обращении губернатор напомнил о протяженности региональных дорог в Псковской области – более восьми тысяч километров – и отметил, что только треть этих дорог до недавнего времени соответствовала нормам.

«Наверное, нет ни одной проблемы, которая бы настолько объединяла мнения жителей нашей земли: нам всем необходим был рывок вперёд, чтобы привести эту сеть в порядок, - уверен Михаил Ведерников. - С 2019 года наши дорожники начали колоссальную работу, которая призвана принципиальным образом улучшить состояние региональной автомобильной инфраструктуры. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовало серьезное дорожное строительство сразу по нескольким направлениям, результаты которого можно увидеть уже сегодня. Впереди ещё не один год кропотливого, непростого труда. Однако я уверен, что специалисты отрасли справятся со всеми поставленными задачами, а их работу оценит каждый житель Псковской области».

Михаил Ведерников пожелал специалистам отрасли успехов, терпения, крепкого здоровья и благополучия.

Как ранее сообщала «Псковская правда», также губернатор осмотрел улицы Яна Фабрициуса и Юбилейную, а также дорогу до кладбища «Орлецы».