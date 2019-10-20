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Транспорт / Инфраструктура

Годы кропотливого и непростого труда пообещал псковским дорожникам Михаил Ведерников

20 октября 2019 года, 10:55

В воскресенье, 20 октября, в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Губернатор Псковской области поздравил работников отрасти с профессиональным праздником.

В своем обращении губернатор напомнил о протяженности региональных дорог в Псковской области – более восьми тысяч километров – и отметил, что только треть этих дорог до недавнего времени соответствовала нормам.

Годы кропотливого и непростого труда пообещал псковским дорожникам Михаил Ведерников
Дорожные работы идут в регионе полным ходом.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

«Наверное, нет ни одной проблемы, которая бы настолько объединяла мнения жителей нашей земли: нам всем необходим был рывок вперёд, чтобы привести эту сеть в порядок, - уверен Михаил Ведерников. - С 2019 года наши дорожники начали колоссальную работу, которая призвана принципиальным образом улучшить состояние региональной автомобильной инфраструктуры. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовало серьезное дорожное строительство сразу по нескольким направлениям, результаты которого можно увидеть уже сегодня. Впереди ещё не один год кропотливого, непростого труда. Однако я уверен, что специалисты отрасли справятся со всеми поставленными задачами, а их работу оценит каждый житель Псковской области».

Михаил Ведерников пожелал специалистам отрасли успехов, терпения, крепкого здоровья и благополучия.

Как ранее сообщала «Псковская правда», также губернатор осмотрел улицы Яна Фабрициуса и Юбилейную, а также дорогу до кладбища «Орлецы».

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