Вклад в экономику работников пищевой промышленности отметили власти Пскова

Власти Пскова отметили весомый вклад работников пищевой промышленности в экономику региона и создание продовольственной стабильности, обеспечение жителей области качественными и доступными продуктами питания.

В воскресенье, 20 октября, в России отмечают День работника пищевой промышленности. И.п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков направили поздравление сотрудникам отрасли.

«Благодаря ответственности и высокому профессионализму работников пищевой промышленности, жители региона ежедневно обеспечены хлебом, молочной продукцией, мясными полуфабрикатами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями и многим другим», - говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали работникам пищевой промышленности крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья, процветания, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии и новых трудовых достижений.