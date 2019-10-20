В Пскове отремонтируют проезд к ППК, где учатся полторы тысячи детей

Дорогу между дворов на улице Рокоссовского в Пскове, которая ведет к Псковскому педагогическому комплексу, отремонтируют в конце этого года или в начале следующего. Такая информация появилась накануне во время осмотра губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым дорог областного центра, которые находятся на ремонте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На проезд к школе №26 (ППК) неоднократно жаловались родители. Михаил Ведерников задал главе администрации Пскова Александру Братчикову вопрос, когда дорогу приведут в порядок, на какие сроки могут рассчитывать те, кто ежедневно возит сюда детей.