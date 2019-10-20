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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове отремонтируют проезд к ППК, где учатся полторы тысячи детей

20 октября 2019 года, 10:00

Дорогу между дворов на улице Рокоссовского в Пскове, которая ведет к Псковскому педагогическому комплексу, отремонтируют в конце этого года или в начале следующего. Такая информация появилась накануне во время осмотра губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым дорог областного центра, которые находятся на ремонте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На проезд к школе №26 (ППК) неоднократно жаловались родители. Михаил Ведерников задал главе администрации Пскова Александру Братчикову вопрос, когда дорогу приведут в порядок, на какие сроки могут рассчитывать те, кто ежедневно возит сюда детей.

В Пскове отремонтируют проезд к ППК, где учатся полторы тысячи детей
Дорогу отремонтируют по просьбе родителей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Александр Братчиков сообщил, что в случае благоприятных погодных условий, ремонт будет произведен уже в этом году. Если же погода не будет благоволить дорожным рабочим, ремонт начнется сразу в начале следующего сезона.

«В образовательном учреждении обучаются более 1,5 тысячи детей, и я понимаю, как для родителей важно, чтобы было удобно подвозить ребенка в школу. Будем стараться сделать максимально оперативно», - заявил Александр Братчиков.

Как ранее сообщала «Псковская правда», также губернатор осмотрел улицы Яна Фабрициуса и Юбилейную, а также дорогу до кладбища «Орлецы».

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