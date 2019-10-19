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Общество

Для привлечения финансирования жителями Неелово-2 предложили создать ТОС

19 октября 2019 года, 16:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки предложил жителям деревни Неелово-2 создать территориальное общественное самоуправление, которые поможет привлечь дополнительное финансирование на решение локальных вопросов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для привлечения финансирования жителями Неелово-2 предложили создать ТОС
В этом году на поддержку ТОСов из регионального бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей.
Фото Сергея Герасимова.
Отметим, что 19 октября глава региона обсудил с главой Псковского района несколько насущных для поселка вопросов, среди которых – возможность установки в Неелово-2 современной детской площадки.

Жители сделали небольшой детский городок на частной территории из подручных материалов, но хотели бы более капитальное сооружение. Глава Логозовской волости Любовь Фильчагина отметила, что в поселке плотная индивидуальная застройка, вся земля находится в частной собственности, поэтому возможности установить площадку за счет муниципалитета нет. Тем не менее, силами района детская площадка была установлена по соседству, на улице Заречной. В свою очередь местный житель Дмитрий Шувалов, представляющий интересны односельчан, отметил, что в Неелово-2 очень много семей с детьми, и одной площадки явно недостаточно.

Михаил Ведерников предложил ему проработать с собственником вопрос передачи участка с детской площадкой муниципалитету, чтобы в дальнейшем благоустроить территорию за счет средств района.

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