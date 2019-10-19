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Происшествия

«Сотрудник банка» обманул пожилую псковичку и украл у неё 15 тысяч рублей

19 октября 2019 года, 12:54

Пожилая псковичка стала очередной жертвой дистанционного мошенничества и потеряла деньги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 11 октября 71-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что с банковской карты пенсионерки мошенники, якобы, пытаются снять наличные. И чтобы этого не случилось, нужно продиктовать ему свои реквизиты и пароль из СМС. Псковичка выполнила все требования и с ее карты списали более 15 тысяч рублей. Проводится расследование.

Отметим, что за последнее время подобный случай в Псковской области, к сожалению, далеко не единичный.

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