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Культура

Псковские артисты в конце октября станут участниками Всероссийского театрального марафона

19 октября 2019 года, 10:28

Псков в конце октября примет Всероссийский театральный марафон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках этого мероприятия с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова.

В свою очередь Псковский театр драмы 29 и 30 октября выступит на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Напомним, Всероссийский театральный марафон стартовал в январе этого года во Владивостоке. За это время его участниками стали 74 региона России и 123 региональных театра. Свыше миллиона зрителей посетили или посмотрели онлайн трансляции 180 спектаклей̆ разных жанров.

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