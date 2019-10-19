Псковские артисты в конце октября станут участниками Всероссийского театрального марафона

Псков в конце октября примет Всероссийский театральный марафон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках этого мероприятия с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова.

В свою очередь Псковский театр драмы 29 и 30 октября выступит на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Напомним, Всероссийский театральный марафон стартовал в январе этого года во Владивостоке. За это время его участниками стали 74 региона России и 123 региональных театра. Свыше миллиона зрителей посетили или посмотрели онлайн трансляции 180 спектаклей̆ разных жанров.