Команда из восьми школьников представляет Псковскую область на фестивале ГТО в Артеке

С 19 октября по 4 ноября в Артеке пройдёт финальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

В финальном этапе выступят 653 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В составе сборной команды каждого региона будут восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте от 11 до 12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте от 13 до 15 лет. Это соответственно III и IV возрастные ступени комплекса ГТО.

Псковскую область представляют спортсмены: Алексеева Алина, Григорьев Артём, Веселова Вероника, Семёнова Арина из Пскова, Васильев Илья из Палкино, Маньшин Алексей из Порхова, Сабурова Мария из Невеля и Исаев Давид из Великих Лук.

Спортивная программа фестиваля начнётся 25 октября с бега на 60 метров.