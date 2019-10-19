Где и во сколько можно будет сделать прививку от гриппа, рассказали псковичам

В Пскове продолжается выездная вакцинация против гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Привиться можно будет 19 и 20 октября с 10.00 до 14.00, с 21 по 25 октября - с 10.00 до 15.00, 26 и 27 октября с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Империал», который расположен на улице Коммунальной, дом 41. Желающих сделать прививки будет ждать мобильный ФАП с государственным номером В 862 КР 60.

Прививки проводятся бесплатно.

Телефон приемной главного врача – (8112)53-49-42.

Телефон отделения профилактики – (8112)53-62-14.