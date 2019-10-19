Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Где и во сколько можно будет сделать прививку от гриппа, рассказали псковичам

19 октября 2019 года, 09:58

В Пскове продолжается выездная вакцинация против гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Привиться можно будет 19 и 20 октября с 10.00 до 14.00, с 21 по 25 октября - с 10.00 до 15.00, 26 и 27 октября с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Империал», который расположен на улице Коммунальной, дом 41. Желающих сделать прививки будет ждать мобильный ФАП с государственным номером В 862 КР 60.

Прививки проводятся бесплатно.

Телефон приемной главного врача – (8112)53-49-42.

Телефон отделения профилактики – (8112)53-62-14.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор проследил за реконструкцией улицы Яна Фабрициуса и ремонтом дороги в «Орлецах»
«Сотрудник банка» обманул пожилую псковичку и украл у неё 15 тысяч рублей
Команда из восьми школьников представляет Псковскую область на фестивале ГТО в Артеке
Губернатор призвал жителей Псковской области участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Псковские артисты в конце октября станут участниками Всероссийского театрального марафона
Граффити-реклама о продаже наркотиков исчезла с псковских домов благодаря волонтёрам
Михаил Ведерников: ведущие предприятия области получат необходимые меры поддержки
В Дедовичах создадут третью экономическую зону «Моглино» и обновят автопарк области
Проекты развития «Моглино» представили главе Минпромторга Денису Мантурову

Комментарии

Авторизация
No comments
В перинатальном центре Пскова после жалоб отменят экскурсии для будущих мам

Общество / Здоровье
18 октября 11:08

В перинатальном центре Пскова после жалоб отменят экскурсии для будущих мам

Беременные недовольны организацией экскурсий, а врачи ссылаются на большую занятость
Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Общество / Здоровье
18 октября 10:53

Пациенты с онкологией объединились для помощи псковичам с тем же диагнозом

Они вместе отмечают праздники и ездят в путешествия, проводят фотосессии и знают, как не впасть в депрессию, продолжать жить, помочь себе и другим, если в медкарте появилась запись «онкология»
Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

Общество / Мода
17 октября 15:56

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

В столицу девушку пригласил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин