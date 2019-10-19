Граффити-реклама о продаже наркотиков исчезла с псковских домов благодаря волонтёрам

В Пскове состоялся очередной антинаркотический рейд, в рамках которого волонтёры вместе с полицейскими закрасили на фасадах домов надписи, рекламирующие наркотики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе рейда были ликвидированы 85 граффити, содержащих рекламу наркотиков. Акция не осталась без внимания и тележурналистов.

Стражи порядка отметили, что работа по профилактике наркопреступлений – в это одна из важнейших задач в их деятельности.

В связи с этим, жителей Псковской области призывают по телефону 02 сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также содержания наркопритонов в ближайший отдел полиции.