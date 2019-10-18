Михаил Ведерников: ведущие предприятия области получат необходимые меры поддержки

Итоги рабочего визита в Псковскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подвел губернатор Михаил Ведерников. Он пояснил, что определены три основных блока программы социально-экономического развития региона. Но сначала он поблагодарил министра и всю команду министерства за такую предметную помощь:

«Размер бедствия мы оценили в 280 миллиардов рублей. Такая сумма нужна, чтобы принять все необходимые меры, которые сдвинут все процессы с мертвой точки. Но, так как мы понимаем, что будет выделено 10 миллиардов рублей, поэтому мы пересмотрели подходы, по-другому расставили приоритеты. Нашли альтернативные пути, в том числе и в рамках предлагаемой нефинансовой поддержки. В итоге — перед нами укрупненный, взвешенный план, который позволит повысить качество жизни людей в Псковской области», — отметил Михаил Ведерников.

Как подчеркнул губернатор, конструктивный диалог состоялся у министра с промышленниками. Практически по каждому предприятию Денис Мантуров дал соответствующие поручения.

По словам губернатора, на совещании определили и три основных блока программы.

«Первый блок это выделение порядка 10 миллиардов на наш регион. Второе - это более предметное участие региона в тех ведомственных программах, которых на сегодняшний день существуют. И третье – это организационные меры поддержки, которые может быть и не требуют непосредственного финансирования, но требуют административных решений. Например, по возможности снижения стоимости по подключению к электричеству, снижения пошлин на продукцию, которая ввозится из-за границы, потому что в России она не производится, но необходима нашим предприятиям легкой промышленности. И мы договорились о том, что основные предприятия которые формируют экономику Псковской области, получат те адресные меры поддержки, которые действительно необходимы, чтобы развиваться и формировать хорошую налогооблагаемую базу для региона».

Программа социально-экономического развития разработана совместными усилиями федеральных и региональных властей, и на днях она была представлена премьер-министру Дмитрию Медведеву. Цель программы — рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни граждан.