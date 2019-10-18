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Экономика

В Дедовичах создадут третью экономическую зону «Моглино» и обновят автопарк области

18 октября 2019 года, 18:52

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках рабочего визита в Псковскую область подвёл итоги работы по формированию программы мероприятий по социально-экономическому развитию региона.

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», рабочий день министра промышленности начался с посещения особой экономической зоны «Моглино» и транспортного предприятия.

Требуется срочное обновление автопарка, преимущественно используя механизмы, которые есть у нас и за счет дополнительных источников, которые может предоставить на регион. По решению правительства на всю программу мероприятий по повышению социально-экономического развития выделят около 10 миллиардов. Мы посчитали, что на общественный потребуется около 2,5 миллиардов

В Дедовичах создадут третью экономическую зону «Моглино» и обновят автопарк области Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли РФ 

Затем Денис Мантуров вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым пообщался с ведущими предприятиями области в формате живой выставки. «Живое предметное общение более продуктивно и дает возможность нахождения тех решений и механизмов, которые позволяют сделать проект более эффективным», - отметил министр.

Также Денис Мантуров добавил, что помимо развития первой и второй территории экономической зоны «Моглино» будет добавлена и третья зона в Дедовичском районе:

«Рассматриваем нескольких потенциальных резидентов, которые должны обеспечить как минимум потребление около 80 гигоВатт мощности, чтобы ГРЭС, которая там находится, была экономически эффективна или, скажем так, имела минимальный порог рентабельности».

По словам министра Минпромторга, для развития экспортного потенциала области постепенно нужно уходить в сторону высокой добавленной стоимости на продукцию, которая будет производиться на предприятиях и производится уже сегодня. Это касается электротехнического кластера, тех предприятий которые уже сейчас открывают свое производство в особой экономической зоне и будут открываться в ближайшее время.

Также сегодня на совещании власти подвели итог совместной работы по формированию программы мероприятий по социально-экономическому развитию региона. До 8 ноября она должна поступить в правительство, чтобы ее успели утвердить. 

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