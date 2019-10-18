Активисты ОНФ и компания «Экопром» ответили на вопросы жителей Печорского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» запустили совместный проект, который поможет решить проблему с несанкционированными свалками. Об этом «Псковской правде» сообщили в регионально ОНФ.

Инициаторы проекта встретились с жителями печорских деревень Крупп и Моложва и обсудили вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Плата за вывоз отходов изначально рассчитывается по зарегистрированным гражданам», - акцентировал внимание директор компании «Экопром» Сергей Пайст

Позже Сергей Пайст ответил на вопросы, связанные с утвержденных региональными властями тарифов и нормативов накопления отходов.

«Мы инициировали этот проект, который в дальнейшем повлечет за собой ликвидацию несанкционированных свалок на территории волостей. Эту работу необходимо проводить совместно», - обратился к местным жителям глава регионального отделения ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Отмечается, что результаты совместного проекта будут видны в ближайшее время.