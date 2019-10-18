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Экономика

Проекты развития «Моглино» представили главе Минпромторга Денису Мантурову

18 октября 2019 года, 17:00

Главе Минпромторга Денису Мантурову представили проекты развития ОЭЗ «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор Нинель Салагаева рассказала главе Минпромторга о площадке, резидентах действующих и потенциальных, а также планах по ее расширению и созданию «Моглино-2» и «Моглино-3».

Денис Мантуров и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили предприятие по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали» - одного из первых резидентов особой экономической зоны «Моглино». Оно начало работать в ноябре 2017 года, общий объем инвестиций составил более 450 миллионов рублей. Здесь выпускают лакокрасочные покрытия для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности. Рынок сбыта продукции — Финляндия, Россия, страны Балтии и Восточной Европы. По итогам осмотра Денис Мантуров предложил рассмотреть варианты дополнительной поддержки предприятия для стимулирования и развития производства, а также проработать вопросы сотрудничества компании с ведущими учебными заведениями, в том числе Российским химико-техническим университетом имени Д. И. Менделеева.

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