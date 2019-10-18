Глава Минпромторга ознакомился в Пскове с потенциалом местных предприятий

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с потенциалом крупнейших промышленно-производственных предприятий Псковской области. Специализированная экспозиция развернулась в большом зале администрации региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На стендах была представлена информация о лесоперерабатывающем заводе «Судома», швейной фабрике «Славянка», предприятиях машиностроительной, обрабатывающей, газовой промышленности, которые сейчас не только стабильно развиваются, но и активно внедряют новые инновационные технологии.

У якорного резидента ОЭЗ «Моглино» – компании «Титан-полимер» – Денис Мантуров поинтересовался, на чем основывался выбор площадки для размещения предприятия. Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский отметил, что выбор ОЭЗ в первую очередь объясняется логистикой и связан с ее удачным местоположением. Обсуждая вопрос подготовки кадров, Министр порекомендовал инвестору создать отдельный инжиниринговый центр, заметив, что такие проекты готов поддержать Минпромторг совместно с Минобрнауки РФ.

Представители компании «Елме Мессер Рус» рассказали главе Минпромторга о планах по строительству на территории ОЭЗ «Моглино» предприятия по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов, которое будет крупнейшим на Северо-Западе, а компания «Синтез Технолоджи» — производстве синтетических алмазов и монокристаллических пластин.