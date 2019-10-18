Денис Мантуров приехал в Псков, чтобы посетить «Моглино» и «Псковпассажиравтотранс»

В Псковской области с рабочей поездкой находится Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В аэропорту Пскова его встретил Губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программе рабочей поездки запланировано посещение особой экономической зоны «Моглино», ГППО «Псковпассажиравтотранс» и знакомство с потенциалом ряда промышленных предприятий Псковской области.

Кроме того, Денис Мантуров и Михаил Ведерников проведут совещание, на котором будет обсуждена индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области. Документ разработан совместными усилиями федеральных и региональных властей, и на днях он был представлен Премьер-министру Дмитрию Медведеву. Цель программы — рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения и повышение качества жизни граждан.