В ноябре работы по реставрации Варлаамовского угла в Пскове примет госкомиссия

Госкомиссия будет принимать работы по реставрации Варлаамовского угла в ноябре. Об этом сообщил директор Псково-Изборского объединенного музея Александр Голышев.

По его словам, пока только видимость того, что работы закончены:

«Там очень много работы по электрике, по системам безопасности. Только в ноябре приедет госкомиссия, которая будет принимать. Ну а то, что мы иногда водим гостей… Ну, знаете какие гости бывают нетерпеливые: «Покажи!» Ну как не показать! Хотя приходилось перешагивать оголенные провода, которые еще монтировались».

Директор музея также отметил, что есть проблемы с окнами в Плоской башне:

«Очень большие зазоры между стеклом и камнем. В башне один из самых изысканных видов на город и на речку — через эти бойницы. Там стоят стекла, которые нельзя ни вынуть, ни помыть, то есть они через полгода будут черными. И еще момент: снег будет забивать эти зазоры, он будет лететь прямо в центр башни и деревянные полы будут гнить. Мы против такого решения. Нам в плане обслуживания это очень не подходит».

Кроме того, Александр Голышев заявил, что с 1 декабря будут введены новые правила экскурсионного обслуживания в Псковском кремле.