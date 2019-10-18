В 2020 году мы планируем полтора миллиона посетителей – Александр Голышев

В 2020 году объединенный Псково-Изборский музей ожидает 1,5 миллонона посетителей. Об этом сообщил на пресс-конференции директор музея Александр Голышев.

По его словам, в течение 2018 года музей посетило около 800 тысяч человек, в 2019 году – примерно столько же.

«Но в 2020 году мы планируем полтора миллиона посетителей. Речь идет и о Пскове, и об Изборске», - сказал он.

Александр Голышев отметил также, что в текущем году Изборский музей даже обогнал Псков по количеству посещений:

«У них готовы все экспозиции, Печорский филиал работает. А у нас кроме Псковского кремля и выставки войны больше практически ничего нет. Но с момента открытия башен и домов Постникова прорыв будет очень большим», - пообещал директор музея.

Кроме того, Александр Голышев заявил, что с 1 декабря будут введены новые правила экскурсионного обслуживания в Псковском кремле.