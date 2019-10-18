Грядущую «Ночь искусств» в Пскове посвятят памятникам, включенным в список ЮНЕСКО

Ночь искусств, которая пройдет 3 ноября в Пскове, будет посвящена памятникам ЮНЕСКО. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

«3 ноября в нашей стране проводится Ночь искусств. А в нашем городе пройдет Ночь искусств, посвященная псковским памятникам, включенным в список ЮНЕСКО», - сообщил он.

По словам Александра Голышева, 2 ноября планируются пешеходные экскурсии по памятникам ЮНЕСКО. 3 ноября вечером в офисе «Команды 2018» состоится большая обзорная лекция с выступлением членов российской делегации, которая представляла наши псковские памятники в Баку. Также в этот день планируется сборная экскурсия в Мирожский монастырь, а вечером состоятся сборные экскурсии по памятникам ЮНЕСКО. Все мероприятия Ночи искусств будут бесплатными.