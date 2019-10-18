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Общество

Грядущую «Ночь искусств» в Пскове посвятят памятникам, включенным в список ЮНЕСКО

18 октября 2019 года, 12:51

Ночь искусств, которая пройдет 3 ноября в Пскове, будет посвящена памятникам ЮНЕСКО. Об этом сообщил директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

«3 ноября в нашей стране проводится Ночь искусств. А в нашем городе пройдет Ночь искусств, посвященная псковским памятникам, включенным в список ЮНЕСКО», - сообщил он.

По словам Александра Голышева, 2 ноября планируются пешеходные экскурсии по памятникам ЮНЕСКО. 3 ноября вечером в офисе «Команды 2018» состоится большая обзорная лекция с выступлением членов российской делегации, которая представляла наши псковские памятники в Баку. Также в этот день планируется сборная экскурсия в Мирожский монастырь, а вечером состоятся сборные экскурсии по памятникам ЮНЕСКО. Все мероприятия Ночи искусств будут бесплатными.

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«Мы хотим, чтобы памятники архитектуры Великого Пскова вошли в плоть и кровь исторической среды нашего города, чтобы с ними были знакомы и дети, и студенты, и старшее поколение», - отметил Александр Голышев.

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