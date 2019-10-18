Александр Голышев: Документы для федерализации псковского музея отправлены в Москву

Федерализация – один из главных вопросов, который стоит перед Объединенным Псково-Изборским музеем-заповедником. Об этом сообщил директор объединенного музея Александр Голышев на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента создания нового учреждения.

«Все необходимые документы для федерализации нашим музеем подготовлены и отправлены в Москву. На сегодняшний день ответ за ними», - сказал Александр Голышев.

Он также сообщил, что на следующей неделе вместе с первым заместителем губернатора области Верой Емельяновой посетит департамент министерства культуры.

«Я думаю, там многое решится. Но есть проблема в том, что первое чтение федерального бюджета состоится только 23 октября, и до этого числа говорить о каких-то параметрах финансирования очень сложно. Хотя все наши заявки сделаны весьма прилично», - отметил он.

Кроме того, Александр Голышев заявил, что с 1 декабря будут введены новые правила экскурсионного обслуживания в Псковском кремле.