Ещё два магазина из Пскова и Великих Лук присоединились к акции «Подарок новорожденному»

К акции «Подарок новорожденному» присоединились магазины «Cool Kids» и «Карапузик» в Пскове и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Магазин «Cool Kids» располагается в Пскове на улице Труда в доме №54, а «Карапузик» находится в Великих Луках на улице Зверева в доме №30/25.

Начиная с 18 октября, семьям при выписке из роддомов будут вручаться обновленные сертификаты, которые можно реализовать в одном из трех магазинов. Те сертификаты, которые были выданы ранее, но родители не успели их отоварить, также можно предъявить в качестве оплаты в одном из магазинов-партнеров по выбору, так как они действительны в течение года.