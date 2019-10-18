Сетчатые контейнеры для мусора появились на территории четырёх озер Гдовского района

Территории четырёх озер Гдовского района очистили от мусора сотрудники ООО «ПИК» вместе с волонтёрами. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

Уборку провели на территории водоохранных зон озер Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково.

Всего с июня по октября с территории указанных озёр была проведена дюжина подобных акций, участниками которых стали полсотни человек. За это время сотрудники компании «Экопром» вывезли 200 кубометров отходов.

Волонтеров бесплатно доставляли к месту уборки и обратно, им выдавали горячие обеды, а также мешки для мусора и хозяйственный перчатки.

Во время акций на территориях, где прошли экологические акции были размещены стенды социальной рекламы. Теперь отдыхающие выкидывают мусор в сетчатые контейнеры.