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Общество

Сетчатые контейнеры для мусора появились на территории четырёх озер Гдовского района

18 октября 2019 года, 10:30

Территории четырёх озер Гдовского района очистили от мусора сотрудники ООО «ПИК» вместе с волонтёрами. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

Уборку провели на территории водоохранных зон озер Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково.

Всего с июня по октября с территории указанных озёр была проведена дюжина подобных акций, участниками которых стали полсотни человек. За это время сотрудники компании «Экопром» вывезли 200 кубометров отходов.

Волонтеров бесплатно доставляли к месту уборки и обратно, им выдавали горячие обеды, а также мешки для мусора и хозяйственный перчатки.

Во время акций на территориях, где прошли экологические акции были размещены стенды социальной рекламы. Теперь отдыхающие выкидывают мусор в сетчатые контейнеры.

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