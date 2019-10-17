На 1,5 миллиона рублей выписали штрафов в Псковской области за нарушение законов о продаже алкоголя

В рамках противодействия обороту несертифицированного алкоголя и табачной продукции в 2019 году в области была усилена совместная работа сотрудников комитета по экономике с органами УМВД по привлечению к административной ответственности лиц, которые не соблюдают условия выполнения лицензий. Как сообщил корреспондент «Псковской правды», об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 октября:

«Мы видим положительную динамику. В 2018 году было привлечено к ответственности 89 лиц, а в этом году - 118. Упор был сделан на привлечение к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, на нарушителей дополнительных ограничений выполнения закона розничной продажи продукции, усилен контроль за недостоверностью информации в ЕГАИС».

Как заметил Андрей Михеев, в этом году применили «наказание рублем». За повторные нарушения штраф выписывали уже не продавцу, а руководителю или юридическому лицу. Если в прошлом году сумма штрафов по административным правонарушениям составила 160 тысяч рублей, то в этом году за 9 месяцев – 1,5 миллиона рублей. «Наказание рублем дает свой эффект», подчеркнул руководитель комитета.

Вместе с тем все равно остается ряд проблем. Например – круглосуточная продажа алкоголя в барах и кафе, в том числе – без сертификатов. Для решения этой проблемы чиновники предлагают увеличить время продажи алкоголя в магазинах.