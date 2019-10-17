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Общество

Елена Полонская: Я готова работать много, активно и честно

17 октября 2019 года, 20:01

В Пскове 17 октября проходит конференция городского местного отделения партии «Единая Россия», на котором делегаты определились с партийным кандидатом на должность главы Пскова. Выбирать предстояло из двух кандидатов, в бюллетень внесли имена и.п. главы Пскова Елены Полонской и депутата Псковской городской Думы Григория Турчина.

 58  голосами «за» члены «Единой России» выдвинули в качестве своего кандидата Елену Полонскую.

«Я готова работать много, активно и честно, чтобы Псков и наша партия дальше развивались и процветали, - заявила Елена Полонская. - Для меня это большая честь и огромная ответственность. Пять месяцев назад на меня возложили задачу исполнять полномочия главы Пскова. Для меня это огромный кредит доверия. Нам удалось сделать работу Думы более гибкой, динамичной и прозрачной. Мы смогли сэкономить около пяти миллионов рублей и передать их в образовательные учреждения. Экономить бюджет мы начали с себя, с аппарата Думы. Мы ушли от пиара главы и начали говорить о работе каждого депутата».

По словам Елены Полонской, главное в городе – «не фасады и ямы на дорогах, а люди, которым это мешает жить».

«В наших силах объединиться и изменить жизнь простых людей к лучшему», - уверена Елена Полонская.

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