В Псковской области предлагают продлить время продажи алкоголя до 22:00

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике проанализировал опыт соседних регионов и предложил увеличить время продажи алкогольной продукции до 22:00. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил председатель комитета Андрей Михеев на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 октября.

В первую очередь это неравная конкуренция между магазинами, которые закрываются в соответствии с нашими требованиями областного законодательства в 21:00 часов, и пабы и кафе, которые получают лицензию как объекты общественного питания, а вместе с тем торгуют круглосуточно алкогольной продукцией. Проблема известная.

Как заметил председатель, комитет проанализировал практику соседних регионов. В 2014-м году у них тоже были такие временные ограничения по продаже алкоголя, как у нас, и также появилось много подобных «разливаек». Два года назад в регионе отменили дополнительные ограничения в рамках федерального ограничения, и отследили динамику. За 2018 год 27 объектов пабов и псведокафе перешли в режим работы магазинов, в 2018-м году ещё 15 объектов.

- Да, объекты никуда не делись, они стали работать на два часа больше, но они хотя бы перестали работать круглосуточно. Мы сделали анализ и подготовили проект на рассмотрение администрации, предлагаем опробовать этот режим.

Изначально Андрей Михеев предложил увеличить время продажи алкоголя на два часа: плюс один час вечером и один час утром. Но затем заметил, что верхнюю планку можно и не трогать, так как утром все обычно идут на работу. Но вечернее время продажи алкоголя можно продлить, и тогда у людей идет выбор: идти за алкоголем в магазин или в паб. Как показывает практика, обычные граждане все-таки при возможности идут в нормальный магазин.

Напомним, что способы возможной борьбы с наливайками уже давно обсуждалось и в общстве, и среди чиновников. Круглосуточные заведения сильно мешают жителям спальных районов из-за драк на улицах. Однако законного основания их закрыть пока нет.