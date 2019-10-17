Михаил Ведерников призвал единороссов проголосовать за Елену Полонскую

В четверг, 17 октября, в Пскове проходит конференция городского местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе принимают участие 104 делегата. Первым вопросом повестки стало определение кандидата на пост главы Пскова. Делегаты выдвинули три кандидатуры: и.п. главы Пскова Елену Полонскую, депутатов Псковской городской Думы Григория Турчина и Сергея Гаврилова. Однако Гаврилов взял самоотвод.

Вам сегодня нужно принять важное решение. Псков – областной центр, здесь живет треть населения Псковской области. Это самый большой и ресурсный муниципалитет, многие программы начинаем реализовывать именно с Пскова, здесь обкатываются и потом распространяются на другие муниципальные образования. От того, как сработает городская власть, от того, в насколько правильной коммуникации она находится с областной властью, зависит успех этих программ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что хотел бы, чтобы значительная часть в рабочем графике главы Пскова была занята «не вручением букетов и произнесением пламенных речей, а работой с депутатами городской Думы». Глава региона напомнил: от того, насколько депутаты и жители города поддержат инициативы, идущие от городской и областной исполнительной власти, будет зависеть, насколько серьезная поддержка будет оказана федеральным центром.

«За последние пять месяцев хочу сказать спасибо Елена Александровне Полонской, ей непростое наследие досталось, - также сказал Михаил Ведерников. - Она вынуждена была принимать ряд непопулярных мер, связанных с кадрами и распределением средств. Считаю, что не стоит экспериментировать. Мне импонирует подход Елены Александровны. Мы одинаково видим, на чем должен сосредоточиться глава города: уйти от популизма и работать с депутатами».