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Политика

Михаил Ведерников призвал единороссов проголосовать за Елену Полонскую

17 октября 2019 года, 19:20

В четверг, 17 октября, в Пскове проходит конференция городского местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе принимают участие 104 делегата. Первым вопросом повестки стало определение кандидата на пост главы Пскова. Делегаты выдвинули три кандидатуры: и.п. главы Пскова Елену Полонскую, депутатов Псковской городской Думы Григория Турчина и Сергея Гаврилова. Однако Гаврилов взял самоотвод.

Перед голосованием слово взял губернатор Михаил Ведерников.

Вам сегодня нужно принять важное решение.  Псков – областной центр, здесь живет треть населения Псковской области. Это самый большой и ресурсный муниципалитет, многие программы начинаем реализовывать именно с Пскова, здесь обкатываются и потом распространяются на другие муниципальные образования. От того, как сработает городская власть, от того, в насколько правильной коммуникации она находится с областной властью, зависит успех этих программ.

Михаил Ведерников призвал единороссов проголосовать за Елену ПолонскуюМихаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что хотел бы, чтобы значительная часть в рабочем графике главы Пскова была занята «не вручением букетов и произнесением пламенных речей, а работой с депутатами городской Думы». Глава региона напомнил: от того, насколько депутаты и жители города поддержат инициативы, идущие от городской и областной исполнительной власти, будет зависеть, насколько серьезная поддержка будет оказана федеральным центром.

«За последние пять месяцев хочу сказать спасибо Елена Александровне Полонской, ей непростое наследие досталось, - также сказал Михаил Ведерников. - Она вынуждена была принимать ряд непопулярных мер, связанных с кадрами и распределением средств. Считаю, что не стоит экспериментировать. Мне импонирует подход Елены Александровны. Мы одинаково видим, на чем должен сосредоточиться глава города: уйти от популизма и работать с депутатами».

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