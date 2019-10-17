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Транспорт / Инфраструктура

В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях

17 октября 2019 года, 18:29

Всего несколько часов прошло от момента публикации гневного поста в социальных сетях до устранения причины негодования жителей Гдовского района. 17 октября водители разместили в группе «Граждане Гдовского края» сообщение, в котором раскритиковали состояние дороги между Гдовом и Чернево. 

В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях
Так выглядела дорога, на которую пожаловались местные жители.
Фото из сообщества «Граждане Гдовского края».

«Я водитель с 20-летним стажем, плачу налоги. Вот такая дорога от Гдова до Чернёво. Когда закончится это безобразие?» - высказался автор поста.

В этот же день на данном участке появилась техника — грейдер привел проезжую часть в нормативное для грунтовой дороги состояние. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях
Безобразие закончилось.
Фото областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Представитель ведомства отметил, что по поручению главы региона Михаила Ведерникова все органы власти обязаны мониторить сообщения жителей области и оперативно реагировать на проблемы.

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