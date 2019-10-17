В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях

Всего несколько часов прошло от момента публикации гневного поста в социальных сетях до устранения причины негодования жителей Гдовского района. 17 октября водители разместили в группе «Граждане Гдовского края» сообщение, в котором раскритиковали состояние дороги между Гдовом и Чернево.

«Я водитель с 20-летним стажем, плачу налоги. Вот такая дорога от Гдова до Чернёво. Когда закончится это безобразие?» - высказался автор поста.

В этот же день на данном участке появилась техника — грейдер привел проезжую часть в нормативное для грунтовой дороги состояние. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.