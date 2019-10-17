На тренировку с кинологом псковичам советуют брать с собой колбасу

Зоозащитная организация «Шанс Псков» приглашает на тренировку с кинологом Еленой Балыковой 19 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тренировка пройдёт по адресу улица Советской Армии, дом 56Б. Начало в 12.00.

Организаторы акции советуют псковичам одеть одежду на ветреную погоду и непромокаемую обувь, при наличии взять с собой короткий поводок (от полутора до двух метров) и нарезанную кубиками колбасу.

«Тренировки очень полезны нашим собакам - это реальный шанс для их успешного устройства в новую семью», - призывают горожан организаторы.