Ремонт улиц Пароменской и Киселева в Пскове должен завершится в ноябре

Дорожники приступили в Пскове к ремонту улиц Пароменской и Киселева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Улица Киселева отремонтируют от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской завершат ремонт, начатый ранее.

Стоимость проекта – почти 17 миллионов рублей. Подрядчик заменит дорожное покрытие, установит бортовой камень, отремонтирует разрушенные места тротуаров. Работы планируют завершить в ноябре.

Отметим, работы проходят в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».