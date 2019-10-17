Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ремонт улиц Пароменской и Киселева в Пскове должен завершится в ноябре

17 октября 2019 года, 15:54

Дорожники приступили в Пскове к ремонту улиц Пароменской и Киселева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Улица Киселева отремонтируют от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. На улице Пароменской завершат ремонт, начатый ранее.

Стоимость проекта – почти 17 миллионов рублей. Подрядчик заменит дорожное покрытие, установит бортовой камень, отремонтирует разрушенные места тротуаров. Работы планируют завершить в ноябре.

Отметим, работы проходят в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На 1,5 миллиона рублей выписали штрафов в Псковской области за нарушение законов о продаже алкоголя
Елена Полонская: Я готова работать много, активно и честно
В Псковской области предлагают продлить время продажи алкоголя до 22:00
Михаил Ведерников призвал единороссов проголосовать за Елену Полонскую
В Гдовском районе рабочие вышли на дорогу из-за поста в соцсетях
На тренировку с кинологом псковичам советуют брать с собой колбасу
Коллектив хора русской песни «Сударушки» отмечает в Псковской области 30 лет
«ЛЕНТА» приглашает псковичей на «Семейный квест» и интерактивную программу с подарками
Псковские единороссы сегодня будут выбирать кандидата в главы Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

Общество / Мода
17 октября 15:56

Красногородская школьница выйдет на подиум «Недели моды» в Москве

В столицу девушку пригласил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин
С криками и матом расставил по местам

Общество / Обратная связь
17 октября 10:27

С криками и матом расставил по местам

Пришедшие на ярмарку в Пыталово даже не догадывались, что за палатками с одеждой их ждут труженики с земли
Рецепты борщевика

Общество
15 октября 10:29

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»